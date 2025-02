Venezia, Tessitori: "Ci sono infinite possibilità di miglioramento"

Le pagine odierne de La Nuova di Venezia e Mestre ospitano le parole di Amedeo Tessitori, capitano della Reyer Venezia, in vista della ripresa della Serie A (trasferta a Scafati, domenica 2 marzo, ore 17.30) e degli ottavi di EuroCup: "Vedendo le mie condizioni fisiche, nella settimana di stacco della squadra, ho preferito rimanere a Mestre a lavorare con lo staff tecnico per cercare di rimettermi in sesto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, poi ho ripreso gli allenamenti con la squadra e mi rimane un'altra settimana prima della trasferta di Scafati per migliorare ancora di più. Stiamo lavorando molto su pezzi di giochi che poi metteremo tutti insieme quando passeremo al 4vs4 e poi al 5vs5. Il gruppo è solido, è ben costruito e ben bilanciato. In spogliatoio non ci sono divisioni e sul parquet siamo sempre tutti pronti a lavorare al 100%. Su questo piano, siamo molto contenti. Solo continuando a lavorare potremo costruire le nostre fortune. Siamo una squadra giovane, ci sono infinite possibilità di miglioramento, sta a noi e alla nostra voglia di giocare insieme a spingerci a migliorarci giorno dopo giorno".