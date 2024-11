TESSITORI: "GARA DA DIMENTICARE, RESTIAMO UNITI"

Amedeo Tessitori ha espresso la sua delusione dopo il ko europeo con l'Hapoel Gerusalemme. "Sono dispiaciuto, l'unica cosa che dobbiamo fare ora p dimenticare e pensare subito alla prossima gara, restando uniti e trovando le energie per dare battaglia. Potremmo trovare tantissime scuse, ma non vogliamo farlo. Siamo qui per fare di meglio e oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare in modo che una serata del genere non ci capiti più, nonostante tutte le difficoltà. Adesso andiamo a Milano con più intensità, energia e motivazioni".