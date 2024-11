FORTITUDO, TEDESCHI SI DIMETTE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

La sconfitta della Fortitudo Bologna sul campo di Cantù (89-60) ha portato conseguenze anche fuori dal parquet: attraverso un comunicato ufficiale, Stefano Tedeschi ha confermato le dimissioni. Questo uno dei passaggi più significativi: "Non sono un tecnico e non avrò mai la pretesa di voler imporre i miei pensieri ai dirigenti preposti, ma se nessuno dopo lo scempio di Desio, ha avuto il pensiero e la dignità di provare a fornire spiegazioni e mettersi in discussione in queste ore, allora il passo indietro lo faccio io". Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, il suo posto dovrebbe essere assunto da Teo Alibegovic, ora vicepresidente e dirigente con funzione operativa.