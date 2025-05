Virtus Bologna, il colpo per i playoff è un ritorno dalla Spagna

"Il Club Básquet Coruña e Brandon Taylor hanno concordato di lasciarsi di comune accordo, una volta che il giocatore ha ricevuto un'offerta dalla Virtus Bologna per disputare i playoff per il titolo di Serie A, la prima divisione del campionato italiano di basket": in attesa dell'ufficialità comunicata dalle Vu Nere, le parole del club andaluso confermano quello che sarà il 12° uomo delle rotazioni di coach Ivanovic in vista della serie di playoff con Venezia. Per il playmaker di 178 cm sarà la terza esperienza in Italia dopo le stagioni con Bergamo Basket (A2, 2018/19) e Reggio Emilia (LBA 2020/21).