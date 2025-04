NBA in Europa? "La mancanza di strutture è impressionante"

Mark Tatum, "numero 2" di NBA (vice commissioner), è stato intervistato da Reuters e ha specificato alcune delle dinamiche che vorrebbero l'ingresso della Lega nel mercato europeo: "C'è l'opportunità di continuare ad accelerare la crescita della pallacanestro in Europa e di colmare il divario tra l'affinità per il gioco e la redditività commerciale della pallacanestro anche in quel mercato. Il nostro obiettivo non è sostituire l'Eurolega. Il nostro obiettivo è quello di creare una lega commercialmente valida che presenti una competizione di alta qualità sul campo e che rispetti la ricca tradizione del basket europeo. E pensiamo che questo servirà meglio i tifosi e i giocatori del continente. La mancanza di strutture per la pallacanestro di livello mondiale in Europa è impressionante rispetto alla affinità che c'è. Ci sono grandi mercati in Europa che oggi non vengono "serviti", dove ci sono milioni di appassionati di basket che non hanno lo sport a alto livello nelle loro città. Abbiamo cercato per anni di riunire tutte le parti interessate e rimaniamo disponibili a farlo".