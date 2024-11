Sul parquet come in Africa: il cuore di Pippo Ricci batte fortissimo

In questa stagione il suo impiego è cresciuto, per la gioia dei tifosi che ne hanno subito apprezzato impegno e voglia, oltre alle qualità tecniche. "Questa squadra necessita maggiormente di uno come me, che dà equilibrio e solidità in difesa, non vuole tanto la palla e fa quello che altri non fanno. Quando perdi giocatori come Melli, Hines e Hall ti accorgi che certi automatismi che davi per scontati sul piano difensivo, non lo sono più. Tutti dobbiamo contribuire, lo dico ai compagni: ogni giorno ognuno deve portare il suo mattoncino. Sento la responsabilità di essere capitano di una Milano più giovane, di grande talento e potenzialmente molto forte".