Tortona, Strautins: "De Raffaele mi ha subito responsabilizzato"

Intervistato sulle pagine de Il Resto del Carlino, l'ala lettone della Bertram di coach De Raffaele ha parlato della stagione dei Leoni tra LBA e qualificazione alle top 16 di BCL. Così Arturs Strautins: "La stagione sta andando bene nel complesso: con Brescia abbiamo ottenuto una vittoria importante dopo una dura battaglia ai tempi supplementari, ma ora ci concentriamo sulla prossima partita con Reggio Emilia (sabato 25, ore 17.30) che è davvero importante per noi. Giocheremo in casa e vogliamo far felici i nostri tifosi. Mi sento molto bene in questa squadra e in questo gruppo. Mi sono sentito subito responsabilizzato quando è arrivato Walter De Raffaele, lui mi ha dato immediatamente un ruolo importante. Il coach e tutto lo staff si fidano di me e mi forniscono quella sicurezza per sentirmi meglio in campo. Reggio Emilia? Un'ottima squadra, con buonissimi giocatori: dovremo essere pronti per questa partita perché non sarà affatto facile. Reggio viene da 4 sconfitte in campionato, ma ha fatto molto bene in BCL e contro Milano, al Forum, ha avuto il tiro per vincere la partita. Sicuramente sarà una partita molto fisica. Reggio difende molto bene e ha tanti giocatori in grado di alzare il livello di atletismo. Dobbiamo davvero essere concentrati per 40' per prenderci questi due punti che per noi sono molto importanti".