STRAUTINS ABBRACCIA TORTONA: "GRUPPO UNITO. L'ITALIA È LA MIA SECONDA CASA"

Intervistato da Tuttosport, il grande protagonista della vittoria su Sassari ha parlato delle ambizioni della Bertram e della sua stagione. "Abbiamo giocato bene, perdendo soltanto a Trieste. Io stesso mi sento molto bene, in sintonia con i compagni. Qui giochiamo davvero di squadra, tutti assieme sullo stesso foglio, anche nei momenti difficili. Personalmente ho raggiunto una certa esperienza, maturità. Rispetto allo scorso anno? Coach De Raffaele è arrivato a stagione inoltrata, ma abbiamo comunque fatto un buon finale. Poi sono stati presi i giocatori più adatti e il coach sa come farci rendere al meglio. Siamo un gruppo unito, stiamo molto bene in campo e fuori. Ho sempre trovato l'opportunità che consideravo migliore, qui. E mi sono trovato bene. La pallacanestro è di livello. Poi mi piace vivere in Italia, è la mia seconda casa. Della Lettonia mi manca soltanto la famiglia. Obiettivi? Secondo me non dobbiamo parlare, tantomeno pensare a traguardi. Pensiamo piuttosto a ogni partita. Adesso c'è la Virtus e noi andiamo a Bologna per vincere. L’approccio è quello di vincere ogni gara. I conti si fanno alla fine".