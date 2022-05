Strage in Texas, la rabbia di Steve Kerr: "Quando faremo qualcosa?"

LO SFOGO

Il coach di Golden State, il cui padre è stato ucciso in un attacco terroristico nel 1984: "Sono stanco di fare condoglianze e minuti di silenzio"

Gli Stati Uniti sono sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni. Rabbia, commozione e cordoglio hanno pervaso anche lo sport americano, in particolare Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, il cui padre è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un attacco terroristico a Beirut nel 1984, che ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro Dallas gara 4 delle finali di conference Nba, gara disputata ad alcune centinaia di km dal luogo della strage. Un atto di denuncia chiaro contro chi continua a opporsi a varare leggi più restrittive riguardo la vendita delle armi. "Quando faremo qualcosa? - ha urlato Kerr -. Sono stanco, sono così stanco di venire qui e fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Sono stanco dei minuti di silenzio. Basta!".

In particolare, il 56enne allenatore ha parlato del disegno di legge H.R.8, fermo da anni al Senato, attaccando apertamente i senatori che non lo vogliono votare. "Non lo votano per mantenere il proprio potere - ha tuonato -, ma chiedo a tutti voi senatori che rifiutate di fare qualcosa per la violenza e le sparatorie nelle scuole e nei supermercati, vi chiedo: avete intenzione di mettere il vostro desiderio di potere davanti alla vita dei nostri figli, dei nostri anziani e dei nostri fedeli? Perché è così che appare. È quello che succede ogni settimana".Alla voce del coach si sono aggiunti anche due star della NBA come Chris Paul, Lebron James: "Ora basta - ha scritto - Questi sono bambini e continuiamo a metterli in pericolo a scuola. A Scuola dove dovrebbe essere il posto piu' sicuro". E ancora Houston Texas di Mlb, Dallas Cowboys di Nfl, le leghe di basket maschile e femminile e tanti altri hanno voluto manifestare il proprio cordoglio.