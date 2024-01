Stop alla conferenza di Messina, al telefono c'è il presidente 

EUROLEGA

Il coach dell'Olimpia Milano inizia l'analisi della vittoria contro il Bayern Monaco quando gli squilla il cellulare: dall'altra parte c'è Pantaleo Dell’Orco. Il siparietto che ne nasce è davvero divertente

© Da video La partita contro il Bayern Monaco era delicatissima. Vincerla con una prova convincente ha gasato il pubblico del Forum e ha fatto ritrovare il sorriso perfino a coach Ettore Messina, protagonista in conferenza stampa di un simpatico... disguido.

L'allenatore dell'EA7 si siede in sala conferenze e come di consueto inizia ad analizzare la partita in inglese. Ma passano pochi secondi e viene interrotto dal suono del suo cellulare. Dall'altra parte c'è Pantaleo (per tutti Leo) Dell'Orco, il presidente dell'Olimpia Milano e braccio destro di Giorgio Armani. Ecco il video di quanto accaduto.