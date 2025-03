Tortona-Promitheas, Squarcina: "Dovremo giocare con meno strappi"

Alla vigilia della seconda giornata della Top 16 di BCL, Iacopo Squarcina (assistant coach Bertram Yachts Tortona) ha presentato così la sfida ai greci (la presenza di Vital e Kamagate, usciti anzitempo contro Trento, saranno valutate sino a poco prima della palla a due): "Dobbiamo giocare una gara con meno strappi, meno alti e bassi, sfoderando una prova che ci deve servire a invertire il trend in Champions per tenere vive le speranze di qualificazione. Ciò in cui dovremo essere bravi sarà l’avere un ritmo davvero nostro, che faccia sì che all’interno della gara si riesca sempre a costruire e mai a distruggere ciò che di buono creeremo costringendoci a dover ripartire. Nel momento in cui riusciremo a trovare fiducia facendo canestro e buone difese, quindi, dovremo continuare a costruirci sopra e macinare gioco senza lasciarsi travolgere da momenti negativi. Patrasso è sicuramente ben organizzata, ha tanto talento negli americani, penso a Jordan Walker (top scorer della squadra sia in campionato, 17.2 punti per gara, che in BCL, 20.0 ma in sole 4 gare giocate, ndr), Jordan Davis, al rientrante Isaiah Reese, a un tiratore come Kenny Williams, a Wes Iwundu, l’anno scorso compagno di squadra del nostro Kuhse al Rasta Vechta, e soprattutto a un all-around come l’ex Pistoia Jordon Varnado, un giocatore intelligente e davvero duttile che ha corpo e capacità di segnare. Anche i suoi greci, mi vengono da citare in particolare Michalis Lountzis e il giovane Athanasios Bazinas, sono giocatori che mettono tanta intensità e sanno qual è il loro ruolo. Quindi è un roster che ha equilibrio in tutte le posizioni. I punti deboli sono che ha meno fisicità rispetto alle altre avversarie cui siamo stati abituati in questa Champions, quindi meno protezione del ferro con i lunghi e meno pressione sulla palla con gli esterni, al contempo ha anche meno capacità di correre il campo per quaranta minuti. E’ una squadra che ti lascia giocare mostrando pure tanto tatticismo, visto che cambiano assetto di gioco di gara in gara preparando le partite sulle caratteristiche degli avversari. La qualificazione? Deve essere il nostro obiettivo. Dovremo essere veramente concentrati, giocare di squadra per lottare su ogni pallone e portare a casa tutte le vittorie possibili per accedere al turno successivo. È un desiderio forte che proveremo a realizzare sul campo meritandocelo”