Spissu lancia Venezia: "Vogliamo restare in alto, per battere la Virtus serve intensità"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il play di Venezia alla vigilia della Virtus, primo di due big match consecutivi: "Stiamo bene, Parks ci può dare una grossa mano. Per battere Bologna serve soprattutto grande intensità, il pubblico ci spingerà"

Restare il più in alto possibile per proiettarsi alla post season con ambizione e voglia di andare oltre le aspettative. Dopo la bella vittoria di Napoli, la Reyer Venezia è attesa da una doppia sfida di altissima classifica, che potrà incidere parecchio sul piazzamento finale. Si comincia dalla sfida del Taliercio con la Virtus Bologna, reduce dall'impegno di Eurolega con l'EA7 Milano. Una squadra fortissima, con individualità di primissima fascia.

Il play della Reyer, Marco Spissu, ha però grande fiducia nei suoi compagni e sottolinea un aspetto che ha permesso agli orogranata di alzare il livello delle prestazioni.

"Stiamo attraversando un periodo positivo, il rientro di Jordan (Parks, ndr) ci ha aiuta, è un giocatore di spessore, si è visto già dai primi allenamenti e sicuramente allenarci tutta la settimana ci aiuta parecchio. Prima non avevamo tutto questo tempo per preparare una partita. Vedo la squadra molto bene, in allenamento stiamo spingendo forte, ora possiamo sfruttare meglio gli allenamenti in vista della partita".

Per vincere servirà una prestazione notevole, caricata dal tifo del Taliercio.

"Una squadra come la Virtus Bologna si batte con l’intensità. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, ci giochiamo uno dei primi posti e sarà una partita fondamentale per noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare, speriamo ci sia un pubblico molto caldo, che possa darci una spinta in più".

Poi si potrà pensare ai passi successivi, con la trasferta di Brescia e le ultime tre giornate prima dei playoff.

"Penso che sia stato costruito qualcosa di importante. Siamo lì e vogliamo starci il più a lungo possibile. Mancano cinque partite, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Chiaro, abbiamo due big match davanti, questo in casa e poi la trasferta di Brescia, ma siamo concentrati più su di noi".