SPISSU CAPITANO DELL'ITALIA: "NON PARAGONATEMI A DATOME"

TuttoSport ha raccolto le dichiarazioni di Marco Spissu alla vigilia di Islanda-Italia, sfida nella quale l'ex Sassari e Venezia tra le altre sarà il capitano di Italbasket: "Ci sono tante facce nuove, tanti giovani che vogliono fare bene. La prima da capitano è un'emozione particolare per me. Mi riempie di orgoglio, anche se è solo una partita (Islanda-Italia, palla a due stasera ore 20.30). Da piccolo, non l'avrei immaginato. Ma non paragonatemi a Datome. Lui è stato un pilastro, un simbolo. E oggi è fondamentale, fa da intermediario tra campo, giocatori e staff".