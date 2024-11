SPISSU: "ANDARE IN SPAGNA? UNA SCELTA CHE RIFAREI SUBITO"

In un'intervista a Tuttosport, Marco Spissu ha parlato della sua esperienza fino adesso al Casademont Zaragoza: "Una scelta che rifarei subito e sono contento. Era il mio desiderio giocare in Spagna, misurarmi con un altro tipo di livello e stile di gioco. A 29 anni scelta c'è sempre tempo per tornare, però penso di avere preso il momento giusto. Ritrovare Sassari in FIBA Europe Cup? In teoria se passiamo questo girone, incrociamo quello della Dinamo. È la squadra che non voglio mai affrontare, ma è già capitato in campionato. E se succede darò tutto come sempre".