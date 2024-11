VENEZIA, SPAHIJA: "IL PROBLEMA AL TIRO È MENTALE"

Il coach della Reyer ha parlato così, nella sala stampa del Taliercio, al termine della sfida contro Reggio Emilia, terminata con una sconfitta tirata (59-62): "Complimenti a Reggio Emilia per la vittoria, hanno avuto più gioco di noi. Non abbiamo fatto la nostra solita difesa, non abbiamo mai mollato. Ma come ho già detto, tirare 2/27 da tre punti, di cui una è da Kabengele che gioca 5, è veramente una cosa grave. Aspettiamo che torna Tyler Ennis che ci aiuta a creare tiri migliori. Non voglio dare tutte le colpe a un giocatore perché non è onesto, questa squadra è preparata a giocare e a non mollare mai ma se vogliamo essere competitivi dobbiamo avere più qualità. Questa sera il tiro da tre è stato decisivo, quando si perde una partita il primo colpevole è l’allenatore, ma ora per me è difficile capire perché è accaduto. Penso che il problema al tiro dei nostri giocatori è un problema mentale. Ultimamente la squadra non si allena, perché si recupera e poi ci si allena sul tiro, ma abbiamo così tanti giocatori fuori che non abbiamo la capacità di fare un 5 vs 5. Può essere che anche questo sia un problema, perché quando giochi a un ritmo alto non fare allenamenti prima può essere un fattore".