Pistoia, ufficiale la separazione con Marco Sambugaro

“Non è per nulla semplice trovare le parole giuste quando ci si separa, soprattutto dopo sei meravigliosi anni passati insieme – afferma Marco Sambugaro – il mio primo pensiero, pieno di gratitudine e stima, è dedicato a tutte le persone dello staff e non, che quotidianamente hanno condiviso con me gli uffici e il campo. Abbiamo gioito, abbiamo pianto, siamo caduti e ci siamo sempre rialzati con grande coraggio e determinazione. L’abbiamo fatto insieme, aiutandoci e sostenendoci sempre con sincerità, grazie ad un forte e profondo senso di appartenenza. L’essere famiglia e sentirsi parte di essa è stato il nostro piccolo grande segreto. Porterò con me tantissimi bei ricordi, tanti sorrisi sui volti e tanti occhi lucidi di persone appassionate e orgogliosamente legate ai colori biancorossi.

Ho imparato che Pistoia è una città speciale e i suoi abitanti estremamente orgogliosi della propria squadra. È una fede, impossibile da scalfire e proprio per questo deve essere sempre rispettata. Penso a voi, cari tifosi biancorossi, e al percorso fatto insieme. Penso alla nostra emozionante cavalcata verso la conquista della Serie A, alla “febbre” playoff e alle code infinite ai botteghini, così come quando tornammo vittoriosi da Napoli e ci avete accolto in 400 e quando siete venuti in 300 a Reggio Emilia a salutare la squadra, nonostante tutto. Voi siete unici e vi sarò per sempre riconoscente per le emozioni che mi avete permesso di vivere insieme a voi.

Forse l’unica parola che ha senso dirvi è GRAZIE! Grazie per essere così come siete. Andrò via, è vero, ma non da solo, perché vi porterò per sempre nel mio cuore. Grazie, grazie e ancora grazie. E ricordatevi…Noi siamo i pistoiesi!”