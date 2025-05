Stando a quanto riportato da Il Piccolo, la società giuliana avrebbe presentato ricorso presso il Tribunale Federale per ridurre la squalifca del PalaTrieste da 2 a 1 giornate e disputare così gara 3 della serie contro la Germani Brescia a Trieste. In caso di respinta, la società giuliana è ancora in cerca di un impianto adatto a ospitare la sfida: quello di Verona, utilizzato per la sfida contro Sassari, sarebbe più vicino a Brescia che a Trieste.