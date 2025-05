Scafati, Longobardi: "Vado avanti, in A2 playoff obiettivo minimo"

“Stiamo costruendo il budget per il prossimo anno, di sicuro allestiremo per l’A2 una squadra competitiva che avrà come obiettivo minimo i playoff. Vado avanti, non sono abituato a mollare dopo una stagione negativa. Non sono solo il proprietario di questo club, sono innanzitutto il primo tifoso”. Il patron Nello Longobardi, nella conferenza stampa di oggi - alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e il consigliere comunale Raffaele Ciliberto, che hanno confermato il pieno sostegno dell’amministrazione municipale alla Givova Scafati Basket – ha illustrato i programmi per la nuova stagione agonistica che vedrà i gialloblu ai nastri di partenza della serie A2. “E’ un campionato difficile, molto competitivo – ha detto Longobardi – che vede concorrere formazioni blasonate come Cantù, Pesaro, Brindisi, Avellino, Rimini, Torino o Fortitudo Bologna. E noi avremo un roster che dovrà essere capace di competere con tutti. Non voglio fare proclami, non voglio che ci sia eccessiva pressione, ma il nostro programma è risalire in A1 in tre anni".