Secondo le fonti consultate da Corriere dello Sport e Corriere di Bologna, il 28enne in forza al Baxi Manresa è l'ala grande su cui si starebbero concentrando le attenzioni della Virtus Segafredo Bologna nel caso in cui Toko Shengelia decidesse di non siglare un nuovo contratto con le Vu Nere. In stagione, per il prodotto di Boise State University, 17 punti e 4.5 rimbalzi di media in ACB e 17.8 punti, 3.8 rimbalzi e 2.4 assist in BCL.