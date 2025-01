Venezia, Spahija: "Non abbiamo giocato bene, ma vedo margini"

Nel post partita della sfida di EuroCup al Taliercio, coach Neven Spahija ha così commentato la vittoria in volata (76-75) della sua Reyer Venezia sull'Hapoel Gerusalemme: "La buona informazione stasera è che non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto la partita. Abbiamo visto alcuni dei nostri giocatori come Munford e McGruder che stanno recuperando il ritmo partita ma sono ancora lontani dalla loro migliore condizione. Mi congratulo con la squadra per la bella vittoria, l'Hapoel è un'ottima squadra. Siamo entrati con la giusta energia in campo ma si vede che c'è stanchezza. Ma a parte i 20 rimbalzi offensivi concessi non posso dire nulla alla squadra, sono complimenti per quello che hanno fatto in questo momento. Noi abbiamo fisicità, ci riconoscono per questo. Ma ultimamente è stato difficile giocare contro tutte queste squadre buone e fisiche. Non abbiamo messo la giusta energia. Nel finale abbiamo vinto di un punto, una partita nella quale non abbiamo fatto cose nostre che invece possiamo fare. La squadra sta crescendo anche nel rispondere nei break? Sì. Abbiamo vinto 7 delle ultime 8, e vedo margini notevoli per poter migliorare. I rimbalzi offensivi? Penso ne abbiamo subiti 10 nel primo tempo, 10 nel secondo. Sono stati più reattivi gli avversari, e questo è dovuto alla stanchezza della squadra".