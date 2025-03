Venezia, Spahija: "Potevamo vincerla, ma non si possono fare errori"

Nonostante l'ottima prova della sua Reyer Venezia, coach Neven Spahija si è trovato a commentare l'eliminazione agli ottavi di finale di EuroCup per mano di Gran Canaria (84-80): "Congratulazioni a Gran Canaria e coach Lakovic per la vittoria. La partita è stata decisa da dettagli, è doloroso uscire dall’Eurocup. Gran Ganaria ha meritato, ma siamo stati un buon avversario e abbiamo fatto una bella partita. Potevamo vincerla, ma loro sono stati migliori di noi nelle piccole cose. A questo livello, in una gara punto a punto, non si possono fare errori. Alla fine abbiamo sbagliato un paio di lay-up e un paio di aiuti non necessari in aerea che hanno prodotto le loro triple. Ci hanno castigato le piccole cose. Abbiamo perso contro un grande avversario che ha vinto la coppa due anni fa. Il nostro gruppo di regular season era molto difficile, ma ora non ha senso parlare di questo. Posso dire che personalmente non mi piace questo sistema di “elimination game” ai playoff. Noi abbiamo vinto tante partite e anche il nostro pubblico avrebbe meritato una partita così. Giocare una partita secca è una roulette, ma è così e lo dobbiamo rispettare".