Spahija: "Andiamo in Germania per vincere. Abbiamo grande rispetto per Amburgo"

Il coach ha presentato il prossimo impegno europeo della Reyer, attesa dalla sfida con Amburgo in terra tedesca. "Per noi che dobbiamo recuperare terreno tutte le partite sono importanti. Andiamo ad Amburgo per giocare contro una squadra che ha tre vittorie, ma che è molto, molto competitiva, tosta e non molla mai. Noi siamo migliorati dal punto di vista del gioco offensivo, mentre in difesa siamo costanti dall'inizio della stagione. Ci mancavano punti nelle mani, ma ultimamente abbiamo fatto progressi. Andiamo in Germania con tanto rispetto per Amburgo e per provare a vincere un'altra partita".