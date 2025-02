Trapani, uno tra Spagnolo e Spissu per sostituire Notae

Stando a quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, i primi movimenti sul mercato del Trapani Shark riguarderebbero la posizione di play/guardia e non quella di centro. I nomi indicati dal quotidiano sono Marco Spissu e Matteo Spagnolo: il primo, già accostato nei mesi scorsi, non sarebbe intenzionato a lasciare il Casademont Zaragoza a stagione in corso; il secondo, per cui il progetto sarebbe ancor più a lungo periodo, è sotto contratto sino al giugno 2026 con l'ALBA Berlino.