Reggio Emilia, Smith: "Playoff? Soddisfatti no, ma contenti sì"

Tra la vittoria dell'Unahotels Reggio Emilia con Napoli e la prossima trasferta a Brescia (domenica 27, ore 18.15), Jamar Smith è stato intervstato dalla Gazzetta di Reggio: "Qualificazione ai playoff? Soddisfatto fino in fondo non lo siamo mai: il compito non è ancora terminato. Soddisfatti no ma contenti sì, anche perché abbiamo lavorato tanto per conquistare questo riconoscimento. Però siamo tutti competitivi e vogliamo vincere ancora. Le mie condizioni? Adesso sto bene. Mi sento decisamente meglio, credo che la squadra stia vivendo un buon momento, sono soddisfatto. Il livello della Serie A? Per vincere devi dare il massimo ogni sera, non ci sono partite scontate, tutte le squadre sono competitive. È davvero una Lega tosta".