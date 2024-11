PISTOIA, ANDREW SMITH SI AGGIUNGE AL REPARTO LUNGHI

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith. "Sono grato al club per poter avere questa opportunità, altrettanto sono molto felice di tornare in Italia (precedente esperienza a Brindisi nel 2023/24, nda), che è uno dei miei paesi preferiti in cui ho giocato. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e la gente di Pistoia e di fare tutto il possibile per aiutare la squadra": queste le parole dell'ex Alba Fehervar.