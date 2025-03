Pistoia, sindaco Tomasi: "Danno d'immagine importante per la città"

Durante l'ultimo consiglio comunale, come riportato su La Nazione, è intervenuto Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, a riguardo della situazione societaria biancorossa: "Al di là dei risultati sportivi non portare a termine il campionato, non onorare gli impegni presi non è soltanto una questione sportiva ma vuol dire commettere un danno d'immagine importante per la città, per la società e per tutti quegli sponsor compreso quello che portano sulla maglia che hanno deciso di legarsi a un progetto che ha tutti i rischi dello sport, ma non quello che tutti i soggetti portino a termine gli impegni che si sono presi con la città e con gli altri sponsor".