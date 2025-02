Pistoia, SIlins non si allena: possibile rescissione e passaggio a Varese

Come riportato da La Prealpina, al rientro dagli impegni con la nazionale lettone Karlis Silins non avrebbe preso parte all'allenamento organizzato da coach Okorn. Dietro all'assenza del lungo ci sarebbe la richiesta di una rescissione unilaterale dell'accordo coi toscani: l'ipotesi successiva sarebbe quella di un accordo con l'Openjobmetis Varese, alla ricerca di un centro che possa aprire il campo grazie al tiro da 3 (40.5% in stagione su 4.2 tentativi a gara). Sul classe '97 ci sarebbe anche una società di ACB, interessata a pagare eventuale buyout all'Estra. Questo sarebbe il secondo "intrigo di mercato" sull'asse Pistoia-Varese, dopo l'offerta varesina rifiutata da Michael Forrest.