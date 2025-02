Varese, Silins verso Lleida e Jaron Johnson fuori rosa

Stando a quanto riportato da La Prealpina, Elijah Mitrou-Long sarà disponibile per la sfida a Trapani, mentre Keifer Sykes e Jaron Johnson non saranno più da considerare membri del gruppo squadra. Per il secondo in particolare, la decisione di tornare in Turchia durante la pausa nazionali non è stata apprezzata dallo staff di coach Kastritis. Non sarà però Karlis Silins a riempire gli slot così liberati a roster: il lungo lettone, sempre secondo il quotidiano varesino, sarebbe più propenso ad acettare l'offerta dell'Hiopos Lleida (penultima in ACB). Occorre ricordare che la chiusura dei trasferimenti di Serie A è fissata domani alle ore 11.