Shengelia saluta la Virtus: "Non è un addio, solo un arrivederci"

Con un lungo video postato sui social delle Vu Nere, il georgiano ha concluso de facto la sua esperienza in Emilia: "Cari virtussini e cara Bologna, alcuni capitoli della vita rimangono per sempre e questo è uno di questi. Quando sono arrivato a Bologna non sapevo cosa aspettarmi. Ma quello che ho trovato è molto più di semplice basket. Ho trovato una città che mi ha abbracciato, un club che ha creduto in me, e dei tifosi speciali che mai dimenticherò. Questa città, questo club, questi tifosi, sono diventati parte di quello che sono. Abbiamo passato tanti insieme, alti, bassi, vittorie e sconfitte. E tanti momenti nel mezzo che hanno reso tutto speciale. Durante tutto ciò vi ho dato tutto quello che avevo. Il mio cuore, la mia anima, ogni briciolo di energia che aveva da dare. Non c'è stato un singolo momento in cui non ho giocato con passione, con orgoglio e senso di responsabilità che richiede questa canotta. Grazie Virtus Bologna, quello che abbiamo condiviso rimarrà con me per sempre. Non è un addio, ma solo un arrivederci. Con affetto". A meno di sorprese, nel futuro di Toko ci sarà il Barcellona.