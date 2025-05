Dalla Spagna: Shengelia-Barcellona, affare fatto

Dopo le anticipazioni fornite da Sportando nella scorsa settimana, anche il Mundo Deportivo (quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana) ha confermato l'accordo sostanziale trovato tra Toko Shengelia e il Barcellona. In scadenza al termine di questa stagione con la Virtus, il georgiano si legherebbe ai catalani con un triennale (2+1), usufruendo anche dello status di "spagnolo" per le liste di ACB grazie alle annate trascorse al Baskonia - a cui il Barcellona non dovrà riconoscere alcun "derecho de tanteo", "diritto di prelazione".