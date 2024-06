Shengelia scaccia la paura-rimonta della Virtus: "Orgoglioso dei miei compagni"

IL PROTAGONISTA

Il georgiano guida il gruppo dei leader insieme a Belinelli: la sfida scudetto contro l'Olimpia è servita

Marco Belinelli, Abi Abass, Alessandro Pajola, ma soprattutto la miglior versione mai vista in Italia di Toko Shengelia. 29 punti per battere Venezia, dimenticare le rimonte subite nelle prime tre gare della serie e mettere in cassaforte il passaggio alla quarta finale scudetto di fila per la Virtus Bologna. Colpito da un virus influenzale all'esordio dei playoff contro Tortona, il georgiano si è definitivamente messo sulle spalle le V Nere con un'altra prova totale.

© Ufficio Stampa

Decisivo anche in Gara 5 del primo turno (MVP con 22 punti, 7 rimbalzi, 4 assist), avere o non avere Toko in quintetto fa tutta la differenza per la Virtus. Nel primo match della serie giocato al Taliercio sono stati i minuti in cui Shengelia è rimasto in panchina ad aver pesato tremendamente sull'andamento di una Virtus più fragile e facile da rimontare senza il suo lungo.

Con la certezza Belinelli, ma anche le triple decisive di Abass e Pajola, Shengelia ha trovato un aiuto fondamentale dai suoi compagni per scongiurare l'eventuale Gara 5 contro Venezia: "Sono estremamente orgoglioso dei miei compagni di squadra, per come abbiamo lottato nei due tempi. Sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà nella ripresa, ma volevamo chiuderla e andare alle finali. Sono orgoglioso della mia squadra e dei tifosi". Parole da leader, uno dei tanti della Virtus.

Ora la quarta finale scudetto di fila contro Milano: inutile dire che nella categoria "certezze" per Banchi ci sarà proprio Shengelia, a cui aggiungere l'MVP di stagione Belinelli. La Gara 4 contro Venezia dice che la Virtus non può fare a meno dell'apporto anche degli altri interpreti, più silenziosi, ma non meno importanti: Abass, Pajola, Polonara, in attesa di recuperare i due grandi assenti fin qui. Lundberg, out per un problema accusato contro Tortona e mai visto in campo in semifinale, e Hackett, fuori fase in questi playoff e molto spesso un fattore... negativo.