SHENGELIA, 24 PUNTI CON LA GEORGIA DOPO I 23 CON LA VIRTUS

L'attaccamento alla maglia della nazionale georgiana di Toko Shengelia si è mostrato per l'ennesima volta nel corso degli ultimi due giorni: reduce dai 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist nella sconfitta della Virtus in Eurolega (82-86 vs Fenerbahce), il 33enne è volato direttamente in Finlandia per la sfida di qualificazione a Eurobasket 2025. Nella vittoria dei caucasici (83-90), a spiccare è stato proprio Shengelia: 24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in oltre 34' sul parquet. Entrambe le nazionali sono ora a quota 1 vittoria e 2 sconfitte nel girone G (stesso record della Danimarca, davanti a tutte l'imbattuta Serbia).