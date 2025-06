LBA, sfiorati i 150.000 spettatori per le partite di playoff

La fase con maggiore affluenza è stata la finale tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia con 23.736 spettatori complessivi in tre partite (7.912 di media). Importanti anche i numeri delle semifinali (52.430 spettatori per una media di 7.490 in 7 gare) e dei quarti di finale (73.520 spettatori per una media di 4.595 in 16 gare, inclusa Gara 3 tra Pallacanestro Trieste e Germani Brescia disputata sul campo neutro del Palaverde di Villorba, che ha registrato un dato nettamente inferiore rispetto alla media delle partite casalinghe della squadra giuliana).