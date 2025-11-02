Serie A: Milano vince ancora e sale in vetta, Trapani spezza l’imbattibilità di Brescia

L’Olimpia domina 93-61 Reggio Emilia, la Germani incassa il primo ko in campionato: 77-75 per gli Shark. Ok Venezia e Cantù
Altra giornata della Serie A di basket e altra vittoria per l’Emporio Armani Milano. L’Olimpia si aggiudica 93-61 la sfida contro Reggio Emilia, centrando il quarto successo consecutivo e completando così la propria risalita in vetta. Trapani supera invece 77-75 Brescia nel big match tra due delle grandi protagoniste della scorsa annata: cade l’imbattibilità della Germani. Venezia piega 86-75 Varese, Cantù si prende 91-83 il derby lombardo con Cremona.
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-93
Milano fa tappa al PalaBigi per la sfida a Reggio Emilia e prova a prendere immediatamente in mano le redini dell’incontro. Le Scarpette Rosse impongono infatti il proprio ritmo sin dai primi minuti e segnano 27 punti in attacco, a fronte dei soli 16 messi a segno dai padroni di casa. La squadra di Messina scava quindi un primo gap già nel quarto inaugurale, riuscendo poi a fare ancora meglio nella frazione seguente. L’Olimpia colleziona infatti altri 26 punti, tenendo contemporaneamente l’attacco di Reggio Emilia a 12. L’intervallo sopraggiunge così sul risultato di 53-28 per i meneghini, che rallentano poi leggermente nel terzo quarto. L’UnaHotels accorcia infatti sul -19, ma resta comunque lontanissima nel risultato. L’Olimpia amministra allora il margine costruito e dilaga nella frazione finale, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Grazie al 93-61 conclusivo, l’EA7 si porta a 8 punti, in vetta alla classifica. A 4 punti rimane Reggio Emilia.
IL TABELLINO
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-93 (16-27, 28-53, 50-69)
UnaHotels Reggio Emilia – Barford 4 (2/6, 0/4, 0/0 tl), Woldetensae 2 (1/2, 0/4, 0/0 tl), Caupain 7 (2/7, 1/6, 0/0 tl), El Hadji 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Echenique 14 (6/8, 0/0, 2/4 tl); Williams 10 (4/8, 0/2, 2/2 tl), Smith 9 (2/3, 1/6, 2/2 tl), Uglietti 2 (1/1, 0/2, 0/0 tl), Vitali 11 (1/3, 3/3, 0/0 tl), Severini (0/1, 0/3, 0/0 tl). N.e.: Mainini, Abreu. All.: Priftis
EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 7 (0/1, 1/2, 4/4 tl), Brooks 20 (6/9, 2/4, 2/4 tl), Ricci 9 (3/3, 1/2, 0/1 tl), Nebo 10 (4/7, 0/0, 2/4 tl), Shields 7 (2/3, 1/1, 0/0 tl); Mannion 13 (2/2, 2/2, 3/3 tl), Tonut 6 (3/4, 0/0, 0/0 tl), LeDay 2 (0/2, 0/1, 2/2 tl), Guduric 10 (2/2, 2/3, 0/0 tl), Totè 7 (1/1, 1/2, 2/4 tl), Diop 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl). N.e.: Dunston. All.: Messina
---------
TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 77-75
Il PalaShark è teatro del big match tra Trapani e Brescia, con il primo quarto che si chiude in perfetta parità. L’intera frazione si gioca infatti sul filo dell’equilibrio, con gli Shark a toccare un massimo vantaggio di +4, prima del rientro della Germani sul 19-19. Trapani cambia allora marcia nel secondo quarto e allunga improvvisamente nel risultato: la formazione di Repesa inizia a macinare punti in attacco e tocca il 50-36 all’alba dell’intervallo. Gli Shark continuano poi ad aggredire il match anche nel terzo periodo e si portano a +14, prima del rientro a -7 di Brescia: a dieci minuti dalla sirena che chiude i tempi regolamentari il tabellone recita infatti 63-56 Trapani. La Germani tenta allora di raccimolare le ultime forze per tentare un recupero disperato e riesce a dar vita a un finale davvero ricco di pathos, ma non a completare l’impresa. Gli Shark vincono infatti 77-75 e salgono a 4 punti, infliggendo il primo ko in questa Serie A a Brescia: la squadra di Cotelli rimane comunque nel gruppo di testa, con 8 punti.
IL TABELLINO
TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 77-75 (19-19, 50-36, 63-56)
Trapani Shark – Cappelletti 2 (0/2, 0/0, 2/2 tl), Eboua (0/0, 0/1, 0/0 tl), Alibegovic 11 (3/6, 1/6, 2/4 tl), Allen 17 (6/13, 1/5, 2/2 tl), Petrucelli (0/0, 0/2, 0/0 tl); Notae 3 (1/4, 0/3, 1/2 tl), Ford 8 (1/5, 0/0, 6/6 tl), Rossato 6 (1/1, 0/5, 4/4 tl), Sanogo 7 (3/6, 0/0, 1/2 tl), Hurt 23 (5/6, 4/5, 1/2 tl). N.e.: Pugliatti. All.: Repesa
Germani Brescia – Bilan 11 (3/9, 0/0, 5/10 tl), Della Valle 8 (0/1, 1/4, 5/6 tl), Ndour 9 (4/8, 0/0, 1/2 tl), Ivanovic 12 (0/0, 2/3, 6/8 tl), Rivers 8 (2/4, 1/3, 1/2 tl); Massinburg 13 (3/4, 2/4, 1/3 tl), Burnell 12 (4/8, 0/2, 4/4 tl), Cournooh 2 (0/1, 0/0, 2/2 tl), Mobio (0/1, 0/2, 0/0 tl). N.e.: Ferrero, Doneda, Santinon. All.: Cotelli
---------
UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 86-75
Venezia ospita Varese al Taliercio, dove è la Reyer a mandare in archivio il primo quarto in una posizione di vantaggio. I padroni di casa inseguono per gran parte della frazione, ma nel finale trovano un paio di canestri decisivi per portarsi avanti 25-23. La formazione di Spahija cerca quindi un allungo nel secondo quarto e vola sul +14, prima di presentarsi all’intervallo sul 46-39. Venezia continua a spingere anche nella ripresa e tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio, salendo sul 65-57 a fine terzo quarto. La Reyer resiste poi nel quarto quarto, arginando l’ultimo tentativo di rientro dell’Openjobmetis e imponendosi con il risultato finale di 86-75. Venezia si porta dunque a 6 punti, Varese resta a 2: per i lombardi è il quarto ko consecutivo.
IL TABELLINO
UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 86-75 (25-23, 46-39, 65-57)
Umana Reyer Venezia – Cole 10 (2/4, 1/3, 3/4 tl), Horton 4 (2/7, 0/0, 0/0 tl), Bowman 13 (5/6, 1/4, 0/1 tl), Parks 12 (3/6, 0/2, 6/8 tl), Wiltjer 8 (0/1, 2/5, 2/2 tl); Tessitori 9 (3/8, 0/0, 3/4 tl), Candi 10 (1/1, 2/3, 2/2 tl), Nikolic 16 (7/9, 0/3, 2/2 tl), Valentine 4 (2/2, 0/2, 0/0 tl), Lever (0/1, 0/0, 0/0 tl), Wheatle, De Nicolao. All.: Spahija
Openjobmetis Varese – Alviti 11 (0/0, 3/9, 2/2 tl), Moore 11 (1/4, 3/5, 0/2 tl), Renfro 6 (2/4, 0/0, 2/2 tl), Nkamhoua 15 (4/8, 2/6, 1/2 tl), Moody 11 (1/2, 3/8, 0/0 tl); Ikenna 19 (1/3, 3/8, 8/8 tl), Ladurner 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Assui (0/0, 0/2, 0/0 tl), Freeman (0/1, 0/1, 0/0 tl), Librizzi (0/1, 0/1, 0/0 tl). N.e.: Villa, Alabiso. All.: Kastritis
---------
ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-VANOLI BASKET CREMONA 91-83
Derby lombardo al PalaDesio, dove si affrontano Cantù e Cremona. Ad approcciare meglio il quarto inaugurale sono i padroni di casa, bravi nel costruirsi il primo gap di vantaggio, ma poi emerge la Vanoli, che chiude infatti avanti 24-23 la prima frazione. L’equilibrio persiste anche nel secondo periodo, dove Cantù ritrova la parità sul 33-33, prima di riuscire a tornare avanti 47-44 a pochi secondi dall’intervallo. Cremona opera allora un nuovo sorpasso al ritorno sul parquet, ma l’Acqua S. Bernardo non cede il passo e si prende anche il terzo quarto, presentandosi sul 69-62 a dieci minuti dal termine. I ragazzi di Brienza riescono poi a difendere il proprio vantaggio nell’ultima frazione e a vincere 91-83 il derby lombardo. Cantù sale così a 4 punti, mentre Cremona resta a 6.
IL TABELLINO
ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-VANOLI BASKET CREMONA 91-83 (23-24, 47-44, 69-62)
Acqua S.Bernardo Cantù – Gilyard 11 (2/5, 2/5, 1/1 tl), Bortolani 5 (2/2, 0/4, 1/2 tl), Sneed 15 (3/5, 2/4, 3/3 tl), Ballo 10 (4/6, 0/0, 2/4 tl), Ajayi 6 (3/5, 0/0, 0/0 tl); Moraschini 18 (2/6, 1/5, 8/10 tl), Basile 12 (4/8, 0/1, 4/6 tl), Bowden 4 (1/3, 0/3, 2/2 tl), De Nicolao 10 (0/0, 2/2, 4/4 tl), Okeke. N.e.: Molteni, Ventura. All.: Brienza
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 2 (1/1, 0/1, 0/0 tl), Veronesi 8 (1/3, 2/7, 0/0 tl), Durham 20 (5/8, 1/2, 7/8 tl), Willis 9 (1/5, 2/6, 1/3 tl), Ndiaye 14 (4/9, 2/6, 0/0 tl); Jones 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Grant 2 (0/0, 0/3, 2/2 tl), Casarin 12 (3/7, 0/1, 6/7 tl), Burns 9 (3/3, 1/4, 0/0 tl). N.e.: Galli. All.: Brotto
BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76
La giornata si conclude col successo della Bertram Derthona che, nella cornice della Nova Arena, sconfigge 87-76 Napoli. Partono subito nel migliore dei modi i piemontesi, trascinati da un ottimo Olejniczak: i campani rispondono colpo su colpo, ma è 23-19 al termine del primo quarto. Il secondo periodo ci fa assistere alla prima fuga della Bertram, che vola sul +8, ma si fa riavvicinare dagli ospiti: è 43-41 per Derthona al riposo di metà gara. Decisamente più squilibrato, invece, il match alla ripresa delle ostilità: Baldasso, Biligha e compagni volano sul +10 e non si voltano più indietro. Nel quarto periodo l'allungo definitivo è realtà, coi canestri di Vital e la fisicità di Gorham: ecco il +15 che indirizza il match a quattro minuti dal termine. Non ci sono sorprese nella fase conclusiva del match, che consegna la vittoria e la leadership della Serie A alla Bertram Derthona: con quattro vittorie e un ko, i piemontesi guidano con l'Olimpia, la Virtus e Brescia. Terzo ko, invece, per Napoli (2-3). Decisivi Vital e Olejniczak, top-scorer con 19 e 18 punti. Napoli, invece, paga il misero 25% da tre.
IL TABELLINO
BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76
(23-19, 43-41, 65-55)
Bertram Derthona - Vital 19 (7/12, 1/10, 2/5 tl), Hubb 10 (2/4, 2/4), Gorham 13 (3/5, 1/4, 4/6 tl), Olejniczak 18 (9/11 da 2), Riismaa 2 (1/2, 0/2), Pecchia 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Chapman 3 (1/3 da 3), Baldasso 10 (0/2, 2/6, 4/5 tl), Biligha 8 (3/6 da 2, 2/2 tl). N.e. Di Meo, Tandia, Strautins. All. Fioretti.
Napoli Basketball - Flagg 11 (4/10, 1/4), Mitrou-Long 10 (2/6, 1/5, 3/6 tl), Simms 10 (2/4, 1/2, 3/4 tl), Caruso, Bolton 12 (4/6, 0/6, 4/4 tl), El-Amin 11 (1/4, 3/5), Croswell 13 (3/4 da 2, 7/8 tl), Faggian 5 (1/1, 1/2), Treier 2 (0/3 da 3, 2/2 tl), Gentile 2 (1/1 da 2). N.e. Saccoccia, Gloria. All. Magro.