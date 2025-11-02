Serie A: Milano vince ancora e sale in vetta, Trapani spezza l’imbattibilità di Brescia

BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76



La giornata si conclude col successo della Bertram Derthona che, nella cornice della Nova Arena, sconfigge 87-76 Napoli. Partono subito nel migliore dei modi i piemontesi, trascinati da un ottimo Olejniczak: i campani rispondono colpo su colpo, ma è 23-19 al termine del primo quarto. Il secondo periodo ci fa assistere alla prima fuga della Bertram, che vola sul +8, ma si fa riavvicinare dagli ospiti: è 43-41 per Derthona al riposo di metà gara. Decisamente più squilibrato, invece, il match alla ripresa delle ostilità: Baldasso, Biligha e compagni volano sul +10 e non si voltano più indietro. Nel quarto periodo l'allungo definitivo è realtà, coi canestri di Vital e la fisicità di Gorham: ecco il +15 che indirizza il match a quattro minuti dal termine. Non ci sono sorprese nella fase conclusiva del match, che consegna la vittoria e la leadership della Serie A alla Bertram Derthona: con quattro vittorie e un ko, i piemontesi guidano con l'Olimpia, la Virtus e Brescia. Terzo ko, invece, per Napoli (2-3). Decisivi Vital e Olejniczak, top-scorer con 19 e 18 punti. Napoli, invece, paga il misero 25% da tre.



IL TABELLINO

BERTRAM DERTHONA-NAPOLI BASKETBALL 87-76

(23-19, 43-41, 65-55)



Bertram Derthona - Vital 19 (7/12, 1/10, 2/5 tl), Hubb 10 (2/4, 2/4), Gorham 13 (3/5, 1/4, 4/6 tl), Olejniczak 18 (9/11 da 2), Riismaa 2 (1/2, 0/2), Pecchia 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Chapman 3 (1/3 da 3), Baldasso 10 (0/2, 2/6, 4/5 tl), Biligha 8 (3/6 da 2, 2/2 tl). N.e. Di Meo, Tandia, Strautins. All. Fioretti.



Napoli Basketball - Flagg 11 (4/10, 1/4), Mitrou-Long 10 (2/6, 1/5, 3/6 tl), Simms 10 (2/4, 1/2, 3/4 tl), Caruso, Bolton 12 (4/6, 0/6, 4/4 tl), El-Amin 11 (1/4, 3/5), Croswell 13 (3/4 da 2, 7/8 tl), Faggian 5 (1/1, 1/2), Treier 2 (0/3 da 3, 2/2 tl), Gentile 2 (1/1 da 2). N.e. Saccoccia, Gloria. All. Magro.