Serie A: l'Olimpia Milano travolge Pesaro e accorcia su Bologna  

L'Olimpia parte male ma domina il resto della gara del Forum: finisce 102-70, con Messina ora a 2 punti da Scariolo

© ansa Non c'è gara nel match di Pasqua della venticinquesima giornata della Serie A di basket: al Forum, l'Olimpia travolge Pesaro, battuta 102-70. La Carpegna Prosciutto parte meglio (22-19), ma nel secondo quarto Milano trova un clamoroso 31-9 e dilaga nella ripresa, trascinata dai 22 punti di uno scatenato Shabazz Napier, mentre non bastano i 16 di Cheatham agli ospiti. Con questo successo, Messina accorcia sulla capolista Virtus Bologna.

L'Olimpia e Messina si regalano un dilagante successo per 102-70 su Pesaro nel giorno di Pasqua e nel match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A di basket. Eppure, al Forum, a partire meglio è la Carpegna Prosciutto, avanti prima 16-6, poi 22-19 dopo i primi 10 minuti. Il secondo quarto, però, è quello che decide la gara: gli ospiti non segnano per quasi 6 minuti, mentre Milano ritrova i punti sia in area che dall'arco. Il risultato è un clamoroso 31-9 che porta l'Olimpia sul 50-31 all'intervallo lungo.

Nella ripresa, la musica non cambia: Shields, Napier e Davies sono incontenibili e Pesaro, nonostante ritrovi l'incisività offensiva, non riesce mai a fermare le sortite dei padroni di casa. Così, a 10 minuti dalla fine e sull'80-58, la sfida è già in archivio. Il finale serve solo a rendere maggiore lo scarto tra le due squadre, con Pesaro che incassa di nuovo almeno 100 punti come contro Varese (110-99). Decisivi i 22 punti di Shabazz Napier e i 16 di Brandon Davies, oltre ai 15 di Shavon Shields. Tra le fila degli ospiti, invece, il migliore è Cheatham a quota 16, mentre delude Abdur-Rahkman, che ne realizza appena 4. Con questa vittoria, Messina sale a 18 vittorie e 7 sconfitte: è ad appena due punti dalla capolista Virtus Bologna, battuta in casa da Napoli. La Carpegna Prosciutto, invece, resta a quota 24, appena fuori dalla zona playoff e a -2 da Brindisi, Trento e Venezia.