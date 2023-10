Serie A, Basket: Milano batte Tortona e rialza la testa, vincono in rimonta Trento e Venezia

L’EA7 supera 75-79 la formazione di Ramondino, mentre Varese e Treviso vengono beffate nel finale da trentini e veneti. Vittoria netta per Napoli su Brindisi

© ipp Milano reagisce alla sconfitta contro il Real Madrid e archivia la pratica Tortona con il risultato di 75-79, trascinata da Melli e Poythress (14 punti per entrambi). Beffa nel finale per Varese, che perde 84-85 contro Trento dopo aver condotto quasi tutto l’incontro, così come Treviso, superato da Venezia nell’ultimo quarto per il 77-82 finale. Successo agevole per Napoli invece, che regola Brindisi nettamente per 90-71.

OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84-85

Altra beffa nel finale per Varese, che perde di misura contro Trento. La formazione di casa scappa subito nel primo quarto con un agevole 28-17, trascinata dai colpi di McDermott e Brown. La reazione di Trento arriva forte ed immediata nel secondo periodo, quando apre un parziale di 16-3 che la riporta avanti, con Biligha e Grazulis protagonisti assoluti. All’intervallo, tuttavia, si arriva con il +2 dei lombardi, che al ritorno in campo allungano nuovamente fino ad un vantaggio di otto punti fino a subire un altro ritorno avversario nel finale, giungendo alle porte dell’ultimo quarto sul 67-66. I dieci minuti finali sono un continuo tira e molla sui fili dell’equilibrio, con Varese che subisce il canestro di Hubb per l’84-85 a dieci secondi dalla fine che sancisce la terza sconfitta stagionale per gli uomini di Bialaszewski e la terza vittoria per Alviti (top scorer dei suoi con 18 punti) e compagni.

IL TABELLINO

(28-17, 44-42, 67-66, 84-85)

OPENJOBMETIS VARESE: Cauley-Stein 9 (4/5 da 2, 1/2 tl), Moretti 15 (2/4 da 2, 3/6 da 3, 2/2 tl), Hanlan 13 (2/5 da 2, 1/4 da 3, 6/6 tl), McDermott 21 (2/7 da 2, 4/11 da 3, 5/6 tl), Brown 15 (3/3 da 2, 3/10 da 3), Shahid 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Woldetensae 11 (2/3 da 2, 2/8 da 3, 1/2 tl), Librizzi 0, Virginio n.e, Assui N’Guessan n.e. All. Bialaszewski

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Hubb 14 (1/3 da 2, 4/13 da 3), Alviti 18 (4/5 da 2, 2/4 da 3, 4/4 tl), Conti 0 (0/2 da 2), Biligha 14 (5/10 da 2, 1/1 da 3, 1/2 tl), Grazulis 13 (5/8 da 2, 1/3 da 3), Ellis 8 (2/4 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Stephens 0, Niang n.e, Forray 6 (0/3 da 2, 2/3 da 3), Cooke 6 (3/5 da 2), Udom 6 (1/2 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Ladurner n.e. All.Galbiati

NUTRIBULLET TREVISO-UMANA REYER VENEZIA 77-82

Grande reazione di Venezia, che recupera nell’ultimo quarto lo svantaggio da Treviso e fa quattro su quattro nell’avvio stagionale in prima serie italiana. La formazione di casa si porta fino al 24-15 nei primi dieci minuti, poi la reazione ospite riporta le distanze ad un mero +3 alla sirena. Paulicap, Mezzanotte e Booker portano la Nutribullet fino ad un vantaggio di tredici punti nel secondo quarto, che si chiude sul 46-37. Rientra in partita Venezia, ma la formazione allenata da Vitucci regge il colpo e chiude anche la terza frazione con un vantaggio consistente, che viene recuperato soltanto a metà dell’ultimo parziale, quando gli uomini di Neven entrano in campo con determinazione e rimontano nettamente Treviso, chiudendo la partita sul 77-82.

IL TABELLINO

(24-21, 43-37, 64-58, 77-82)

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 7(3/6 da 2, 0/5 da 3, 1/2 tl), Harrison 15 (3/7 da 2, 3/10 da 3), Faggian 0, Mezzanotte 9 (3/3 da 2, 1/3 da 3), Paulicap 11 (5/6 da 2, 1/3 tl), Booker 8 (1/2 da 2, 1/1 da 3, 3/3 tl), Zanelli 9 (3/4 da 2, 1/4 da 3), Torresani 0, Young 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Scandiuzzi n.e, Allen 9 (4/5 da 2, 0/4 da 3, 1/1 tl), Camara 7(3/4 da 2, 1/1 tl). All. Vitucci

UMANA REYER VENEZIA: De Nicolao 6 (1/2 da 3, 3/3 tl), O’Connell 6 (3/4 da 2, 0/2 da 3), Simms 11 (3/5 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Wiltjer 10 (1/4 da 2, 2/9 da 3, 2/3 tl), Brown Jr 13 (3/5 da 2, 1/4 da 3, 4/5 tl), Spissu 10 (2/2 da 2, 2/2 da 3), Casarin 1 (1/2 tl), Jandelidze 0, Brooks 0 (0/1 da 3), Jannuzzi n.e, Tucker 17 (5/6 da 2, 1/3 da 3, 4/5 tl), Tessitori 8 (4/6 da 2, 0/1 da 3). All. Neven

GEVI NAPOLI-HAPPY CASA BRINDISI 90-71

Vittoria netta per la formazione partenopea, che supera Brindisi agevolmente con un risultato perentorio, trascinata dai 24 punti di Zubcic e quattro altri compagni in doppia cifra. Terza vittoria per gli uomini di Milicic, che fin da subito impongono il proprio ritmo ed allungano sul +7 già dopo il primo quarto. Il divario diviene sempre più netto dall’avvio del secondo parziale, quando i campani scappano fino ad un vantaggio di diciotto lunghezze, che mantengono alla pausa per il 47-29. Non c’è partita e il ritorno in campo chiude definitivamente il discorso, con un guadagno di ulteriori nove punti sugli avversari che permette ai padroni di casa di giungere in tutta tranquillità all’ultimo quarto, in cui sostanzialmente si attende la sirena che sancisce la quarta sconfitta in quattro match di Brindisi.

IL TABELLINO

(21-14, 47-29, 72-45, 90-71)

GEVI NAPOLI: Jaworski 9(0/2 da 2, 2/8 da 3, 3/3 tl), De Nicolao 5 (2/2 da 2, 0/1 da 3, 1/4 tl), Lever 11 (3/4 da 2, 1/1 da 3, 2/3 tl), Bamba 0, Mabor Dut Biar 0 (0/2 tl), Pullen 11 (0/3 da 2, 3/7 da 3, 2/2 tl), Zubcic 24 (4/7 da 2, 3/4 da 3, 7/8 tl), Ennis 13 (5/8 da 2, 0/3 da 3, 3/5 tl), Owens 4 (2/2 da 2), Sokolowski 12 (2/5 da 2. 2/5 da 3, 2/2 tl), Saccoccia 1 (1/2 tl), Ebeling 0 (0/1 da 3). All. Milicic

HAPPY CASA BRINDISI: Mitchell 3 (1/3 da 2, 0/4 da 3, 1/2 tl), Sneed 8 (0/4 da 2, 1/4 da 3, 5/6 tl), Riismaa 12 (2/3 da 2, 2/7 da 3, 2/2 tl), Lombardi 4 (2/2 da 2, 0/1 da 3), Bayehe 9 (3/4 da 2, 1/2 da 3), Morris 13 (3/3 da 2, 2/8 da 3, 1/1 tl), Malaventura n.e, Laquintana n.e, Laszewski 5 (0/2 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Seck n.e, Johnson 12 (4/6 da 2, 4/5 tl), Kyzlink 5 (1/2 da 2, 1/6 da 3). All. Corbani

BERTRAM DERTHONA TORTONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 75-79

Milano reagisce dopo la sconfitta contro il Real Madrid e ottiene la terza vittoria in Serie A grazie ad una rimonta nei due minuti finali contro la Bertram Derthona. Dopo aver condotto i primi due quarti, portandosi all’intervallo con un vantaggio di dieci punti, gli uomini di Messina subiscono il ritorno dei padroni di casa nel terzo parziale, incassando un break di undici punti al rientro in campo ed approcciando sotto di un punto gli ultimi dieci minuti di gioco, in cui gli uomini di Ramondino scappano fino al +5 grazie a Weems e Daum su tutti (19 e 16 punti per loro), ma si vedono rimontare negli ultimi secondi concedendo qualche fallo di troppo e regalando di fatto la vittoria alla formazione meneghina, che passa così 75-79 con Melli e Poythress top scorers con 14 punti.

IL TABELLINO

(19-22, 31-41, 55-54, 75-79)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 0 (0/1 da 3), Candi 0 (0/3 da 2, 0/2 da 3), Baldasso 9 (0/1 da 2, 3/5 da 3, 0/1 tl), Weems 19 (6/10 da 2, 2/4 da 3, 1/1 tl), Thomas 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Baldi n.e, Dowe 12 (4/6 da 2, 0/1 da 3, 4/6 tl), Tavernelli n.e., Strautins 0, Daum 16 (2/2 da 2, 4/5 da 3), Obasohan 9 (4/9 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Radosevic 4 (2/3 da 2, 0/2 tl). All. Ramondino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bortolani 0, Ricci 0 (0/1 da 2), Flaccadori 8 (1/2 da 2, 1/2 da 3, 3/3 tl), Hall 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Voigtmann 8 (3/4 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Poythress 14 (4/4 da 2, 6/6 tl), Pangos 11 (1/4 da 2, 3/6 da 3), Shields 5 (0/1 da 2, 1/6 da 3, 2/2 tl), Tonut 9 (3/3 da 2, 0/3 da 3, 3/4 tl), Melli 14 (6/8 da 2, 0/3 da 3, 2/4 tl), Kamagate 6 (3/4 da 2, 0/1 tl), Caruso n.e. All.Messina