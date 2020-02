Scontro Memphis-Iguodala: "Non vediamo l'ora che vada via"

IL CASO NBA

Non ci sono foto di Andre Iguodala con la maglia dei Memphis Grizzlies nonostante sia della franchigia dal 7 luglio 2019. Nessuna presentazione, zero minuti in campo: il tutto perché l'ala piccola non ha mai accettato la destinazione Tennessee. Ceduto dai Golden State Warriors per motivi salariali, il tre volte campione Nba è finito nella trade con Julian Washburn, ma sperava di trovare una nuova sistemazione in tempi brevi. Cosa che, però, non è accaduta e ora ha poche ore, prima della fine del mercato, per accasarsi in una nuova squadra visto che non gioca dalla scorsa stagione.

È scontro totale con i Grizzlies e Dillon Brooks, suo "compagno" (volutamente tra virgolette), è uscito allo scoperto: "Un ragazzo che fa parte della nostra squadra, ma non vuole giocare con noi. Non vedo l’ora che Iguodala trovi un accordo con una nuova squadra in maniera tale da poterlo sfidare sul parquet, in maniera tale da fargli vedere di che pasta siamo fatti qui a Memphis”. Parole apprezzate sui social da Ja Morant e De’Anthony Melton che con lui condividono lo spogliatoio.

Sempre sui social, però, c'è qualcuno che si è schierato dalla parte di Andre Iguodala. Quel qualcuno è Steph Curry, suo ex compagno ai Warriors. La stella di Golden State su Instagram ha postato una storia con la foto di Iguodala con in mano il Larry O’Brien Trophy e un'emoticon per zittire tutti.