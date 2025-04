Varese, Scola: "Vengo criticato perché non parlo"

Intervistato dalla stampa varesina, l'AD argentino dell'Openjobmetis ha voluto fare il punto di un periodo estremamente complicato della stagione biancorossa, tra contestazioni extracampo e sconfitte sul parquet: "Abbiamo perso una partita delicata (con Cremona) e rischiamo di retrocedere in A2, ma una singola sconfitta non ha nulla a che vedere col progetto. Negli ultimi 5 anni siamo stati in situazioni anche peggiori e siamo andati avanti: accadrà anche ora. Non sappiamo che accadrà a Napoli, ma siamo certi che lunedì ci ritroveremo per lavorare. Né sappiamo cosa accadrà nelle prossime 5 partite: l'unica sicurezza è che, finita la stagione, ci ritroveremo per programmare il futuro. Il focus è concentrato sulla necessità di finire questa stagione nel modo migliore, il resto lo vedremo dopo. Oggi conta la squadra, non Scola: è irrispettoso che si parli più di uno con i capelli bianchi che ha totalizzato 0 punti, rispetto ai giocatori e al coach. Vengo criticato perché non parlo, ma i protagonisti sono loro e non io. Nelle ultime 6 partite abbiamo compiuto progressi evidenti: più difesa e più grinta ci permettono di competere in maniera molto più efficace. Poi i risultati ancora non ci premiano: domenica avevamo fatto di tutto per vincere e abbiamo perso in un modo improbabile. È successo quello che non doveva succedere, ma riteniamo che la squadra sia in un buon momento e possa provare a fare bene nelle ultime 5 partite".