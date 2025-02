L'atto conclusivo della Frecciarossa Final Four di LBF ha premiato le vicentine. MVP dell'incontro Olbis Andrè: 17 punti, 6 rimbalzi e 2 palle recuperate per la #22. Per Schio si tratta del 5° successo consecutivo, 4 dei quali arrivati in finale proprio con l'Umana Reyer, e il 16° totale nella storia della Famila Wüber. Coach Dikaioulakos si conferma imbattuto in Coppa Italia, riportata sempre nella bacheca di Schio dall'arrivo nell'estate 2021 a oggi.