Scandalo in Eurolega: arrestato l'arbitro Nikolic, sospettato di far parte di un clan criminale

Nella sua casa di Belgrado la polizia ha trovato 250 mila dollari e lingotti d'oro. Nella scorsa stagione diresse Milano-Olympiacos tra le polemiche

di Redazione
23 Ott 2025 - 12:04
© Getty Images

© Getty Images

L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado nell'ambito di una grossa operazione della polizia internazionale, che ha condotto in carcere altre dieci persone. Nel suo appartamento le forze dell'ordine hanno trovato 250.000 dollari e lingotti d'oro. Secondo quanto riportato dai media serbi, Nikolic è sospettato di essere legato al crimine organizzato e in particolare al clan dei Vračarci (per sette membri negli ultimi anni in Serbia sono scattate le manette per due omicidi e tre tentati omicidi). Nella scorsa stagione Nikolic diresse la sfida tra l'Olimpia Milano e l'Olympiacos e finì nella bufera, accusato di pesanti errori. Nel 2021 venne accusato dalla Stella Rossa di aver distrutto lo spogliatoio. 

Inter e Milan alleate per portare l'NBA in Italia: si valuta l'acquisto dell'Olimpia Milano

