Scandalo in Eurolega: arrestato l'arbitro Nikolic, sospettato di far parte di un clan criminale

L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado nell'ambito di una grossa operazione della polizia internazionale, che ha condotto in carcere altre dieci persone. Nel suo appartamento le forze dell'ordine hanno trovato 250.000 dollari e lingotti d'oro. Secondo quanto riportato dai media serbi, Nikolic è sospettato di essere legato al crimine organizzato e in particolare al clan dei Vračarci (per sette membri negli ultimi anni in Serbia sono scattate le manette per due omicidi e tre tentati omicidi). Nella scorsa stagione Nikolic diresse la sfida tra l'Olimpia Milano e l'Olympiacos e finì nella bufera, accusato di pesanti errori. Nel 2021 venne accusato dalla Stella Rossa di aver distrutto lo spogliatoio.