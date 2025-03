Scafati, Ramondino: "Ci manca l'ultimo passettino contro le big"

Il commento di coach Marco Ramondino: "Complimenti a Venezia perché ha fatto le giocate decisive per portare a casa una partita che è stata molto bella, combattuta e con parecchi cambi di vantaggio. Noi abbiamo giocato una partita molto buona in cui abbiamo dovuto compensare il gap di fisicità che avevamo praticamente in tutte le posizioni, la squadra è stata molto brava, anche subendo a volte dentro l'area alcune penetrazioni, dei rimbalzi e il loro gioco interno non solo coi lunghi. La squadra è riuscita a non disunirsi, a rimanere compatta e anche a mettersi nella posizione di poter vincere la partita; purtroppo abbiamo fatto delle giocate un po’ imprecise in attacco e credo che questo poi ci abbia portato a essere anche fuori equilibrio in difesa. Aldilà del punteggio, che nel girone di ritorno non è importante bensì importantissimo, sappiamo che questa è un'occasione che dovevamo essere in grado di sfruttare una volta andati a +5 nel supplementare. Ora dobbiamo andare avanti ed essere in grado di fare l'ultimo passettino per vincere contro squadre di alto livello".