Scafati, presentato Ramondino: "Onorato di essere qui"

Presentato oggi Marco Ramondino, nuovo coach della Givova Scafati: "Grazie al patron Longobardi e al club tutto per questa grande opportunità. Ci sono solo 16 posti di lavoro come questo in Italia, avere la possibilità di allenare in Serie A non può essere dato per scontato da nessuno, è un privilegio. Allenare in un posto dove ci sono questa tradizione e questa passione comporta un’importante dose di responsabilità. Quando a me e Gianmarco si è palesata l’opzione di venire a Scafati non abbiamo potuto fare a meno di notare quello che è l’enorme potenziale che questi giocatori hanno a disposizione; sarà ora compito nostro, di società, staff, gruppo giocatori e ambiente, quello di diventare squadra, questo è ora il nostro primo obiettivo. Se dovessimo riuscire a centrare questo primo traguardo, vi assicuro che quelli che saranno i risultati del campo arriveranno di conseguenza. Come allenatore non ho molto altro da aggiungere, se non sottolineare ancora una volta la fortuna e l’onore che ho nel poter occupare questa posizione e il piacere di essere investito di una grande responsabilità nei confronti di un contesto cittadino che nutre un amore viscerale per questo sport e questi colori".