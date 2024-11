SCAFATI, NICOLA: "VITTORIA MERITATA, PINKINS COL NASO ROTTO"

Grande soddisfazione nelle parole pronunciate da Marcelo Nicola dopo il successo di Scafati contro Cremona: "Contentissimo per i miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una squadra composta da giocatori che producono tanto, era una partita dura, ma noi eravamo decisi e motivati nel portare a casa la posta in palio. C’era ansia per il momento, ma i ragazzi si allenano alla grande e meritavano questa vittoria; una menzione speciale per il nostro capitano Pinkins che ha giocato col naso praticamente rotto. Ora dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, cercando di produrre quante più vittorie possibili. Era difficile amalgamare un gruppo di giocatori completamente nuovo, ma siamo felici e di questo voglio ringraziare il mio staff; ora l’imperativo è continuare a lavorare in silenzio per toglierci altre soddisfazioni. Gray? Ha riportato una brutta distorsione alla caviglia settimana scorsa a Venezia, speriamo di riaverlo con noi a Treviso".