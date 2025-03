Scafati, Maxhuni: "Se giochiamo come sappiamo, possiamo battere Venezia"

Il finlandese della Givova ha presentato la sfida con la Reyer, esprimendo ottimismo. "Questa è una partita davvero importante per noi, soprattutto perché finalmente giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi! Venezia è una squadra forte, ma siamo pronti e carichi per la sfida. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda in squadra: determinati a vincere e riprendere da dove avevamo lasciato prima della pausa. Non sarà facile, ovviamente, ma credo davvero che se giochiamo come abbiamo dimostrato di saper fare, avremo ottime possibilità di vincere questa partita".