Scafati, Cinciarini: "Affrontiamo una squadra che sta esprimendo un ottimo basket"

Gialloblù pronti a sfidare la forte Bertram Derthona. Le parole di Andrea Cinciarini: "Affrontiamo una squadra che sta esprimendo un ottimo basket, che è in salute e che nelle ultime partite sta dimostrando tutto il suo valore e potenziale. Tortona è una squadra lunga con tanti giocatori che possono essere protagonisti in ogni partita. Noi dovremo scendere in campo con la giusta determinazione ed energia, contando sull’aiuto del nostro pubblico al fine di portare a casa due punti fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo".