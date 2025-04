Reggio Emilia, Sassi: "Non abbiamo molto da recriminare"

Il socio della Unahotels, intervistato dalla Gazzetta di Reggio, ha parlato all'indomani dell'eliminazione dalla BCL per mano di Malaga: "Avrei preferito vincere, certo, ma abbiamo poco da recriminare, abbiamo lottato e ce la siamo giocata contro una squadra davvero molto forte. È stata una grande partita, il pubblico si è divertito, non abbiamo molto da recriminare contro una rivale di questo genere. Abbiamo fatto tutto il possibile e siamo rimasti a contatto sino a che è stato possibile. Un bilancio complessivo sulla BCL? Siamo contenti di aver fatto la coppa, è uno sforzo ma è una dimensione che appartiene a Reggio ed è stato giusto e bello affrontare questa avventura. Non mi sarebbe dispiaciuto portare almeno i quarti di finale alla bella, a gara 3, ma questo non deve toglierci la soddisfazione per quello che abbiamo costruito. Adesso non vogliamo fermarci, andiamo avanti consapevoli di quanto di buono abbiamo messo insieme, come società, squadra e ambiente. Ci godiamo questi momenti, il calore del pubblico, una partita combattuta e lottata contro una rivale del livello di Malaga e andiamo avanti".