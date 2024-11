SASSARI, VERONESI: "POSSIAMO COMPETERE CON BOLOGNA"

Giovanni Veronesi commenta il suo momento: “Dopo l’infortunio in preseason non è stato un momento facile, poi piano piano allenandomi sempre al massimo, sono riuscito a migliorare e a trovare in fiducia, ringrazio il coach e lo staff per la fiducia, cerco di ripagarla in campo. Voglio fare bene e tentare di competere come con Bologna, che possiamo anche noi dire la nostra. Può essere la chiave metterli in difficoltà dal punto di vista difensivo e capire quando possiamo alzare la nostra asticella” Cosa manca al tuo modo di giocare “Io mi sono sempre posto sempre obiettivi molto alti, ho iniziato come specialista, poi ho migliorato la mia parte offensiva, mi viene chiesto di fare un certo tipo di lavoro, c’è da molto da migliorare, le mie debolezze, voglio essere un giocatore come in coppa, riuscire a far canestro, a difendere, ad aiutare la squadra, lavoro molto duro per consolidarmi, per dimostrare di essere un giocatore che può stare in serie A in una certa maniera”.