Sassari, Sokolowski: "La sosta ci ha dato il tempo per resettare"

Michal Sokolowski presenta la gara contro Reggio Emilia: "Mi sento meglio ogni giorno - ha dichiarato - aver potuto giocare due partite in nazionale mi è servito per trovare il ritmo partita. Sono ottimista, sia su me stesso che sulla squadra. Ieri abbiamo svolto il primo allenamento tutti insieme e devo dire che il livello è stato ottimo. Il coach era contento, stiamo andando nella giusta direzione. La sosta ci ha dato il tempo per resettare e ricaricare le batterie, e i benefici si sono visti subito in allenamento".