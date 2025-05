Sassari, senti Stefano Sardara: "Ecco la Dinamo del futuro"

Queste le sue dichiarazioni: "Chiudiamo una stagione complicata, come del resto lo è stata anche la precedente. Abbiamo fatto i conti con numerosi infortuni che hanno inevitabilmente condizionato il nostro cammino, ma siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato minimo: restare in Serie A. Il nostro obiettivo è sempre stato competere per i playoff, sia per la squadra maschile che per le Dinamo Women e sul basket in carrozzina. Serve tirare fuori tutte le energie, come ha detto bene coach Bulleri: la squadra deve coinvolgere, deve divertire. E nonostante tutto, non ho mai avuto la sensazione che questa squadra stesse mollando. Abbiamo giocato per larghi tratti con giocatori fuori ruolo e, considerando le difficoltà, è stata una stagione particolare. Ma la considero anche un primo passo per ripartire. L’umore oggi è più alto che mai: negli ultimi due mesi ho messo in secondo piano altri impegni professionali per stare ancora più vicino alla Dinamo. Quando guardo agli anni migliori è perché tutti eravamo sul pezzo: quando manca anche solo un ingranaggio, qualcosa si paga. Non ho mai pensato, nemmeno per un minuto, che potessimo essere coinvolti nella lotta salvezza, ma è evidente che non si è lavorato abbastanza bene. Non voglio attribuire colpe: gli infortuni hanno pesato, ma evidentemente non si è fatto abbastanza. L’anno scorso, paradossalmente, ero più preoccupato di quanto lo sia stato quest’anno".