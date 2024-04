Sassari, senti Sardara: "Stagione da 8. E sull'addio di Gentile..."

PARLA IL PRESIDENTE

Il numero uno del club sardo soddisfatto del cambio di marcia con coach Markovic. E sull'addio del capitano: "Lo abbiamo accontentato"

© IPA Cinque vittorie nelle ultime otto giornate, dall'arrivo del nuovo coach Nenad Markovic, e l'aggancio alla zona playoff che ora è alla portata. E' un buon momento per il Banco di Sardegna Sassari che ha chiuso un eccellente mese di marzo col successo del PalaPentassuglia contro Brindisi. Un mese che ha visto la Dinamo vincere gare di grande importanza e prestigio come quelle contro Bologna, Venezia e Brescia.

E dire che la stagione non era certo partita col piede giusto, come ha raccontato il presidente Stefano Sardara ai microfoni di Rai Regione: "Francamente non ricordo una stagione più sfigata di questa, perché bisogna dare alle cose il nome giusto. Siamo partiti il 20 agosto con 4 giocatori del quintetto base infortunati. Abbiamo iniziato ad avere la parvenza di una squadra a metà novembre, quindi per tutto quello che ci è capitato penso che la squadra meriti un 8 in pagella per quanto fatto finora".

La svolta è arrivata col cambio di allenatore un paio di mesi fa, quando è arrivata la dolorosa separazione con Piero Bucchi: "Purtroppo è stato un passaggio necessario. Nenad è un allenatore che conoscevamo da tempo e abbiamo ritenuto che avesse delle caratteristiche che in quel momento di difficoltà ci sarebbero state molto utili".

© IPA

E a proposito di separazioni non semplici da gestire, c'è quella freschissima dal capitano di tante battaglie Stefano Gentile che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto per firmare con Trapani in A2: "Siamo sereni, abbiamo concesso a Stefano di esaudire un suo desiderio. Ne abbiamo parlato tra noi, in particolare con coach Markovic per capire che assetto avesse in mente senza di lui. Nenad era tranquillo, per cui lo siamo anche noi".